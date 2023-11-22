الفلبين والولايات المتحدة تستأنفان الدوريات المشتركة وسط توترات مع الصين

استأنفت الفلبين والولايات المتحدة، دوريات مشتركة في بحر الصين الجنوبي يوم الثلاثاء، بعد سنوات من توقفها، وسط تصاعد التوترات مع بكين بشأن المياه المتنازع عليها.

وأعلن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، بداية الدوريات البحرية والجوية بين جيش بلاده والقيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ في منشور على منصة إكس، تويتر سابقا.

وقال الجيش الفلبيني، في بيان، إن الدوريات المشتركة سوف تبدأ بالقرب من إقليم باتانيس بأقصى شمال الفلبين القريب من تايوان وسوف تنتهي في بحر الصيني الجنوبي.

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، قال ماركوس، إن التدريبات المقرر أن تستمر حتى غد الخميس، هي "مبادرة مهمة" و"شهادة على التزامنا تجاه تعزيز التشغيل البيني لقواتنا العسكرية".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، في إحاطة صحفية منتظمة اليوم الأربعاء، في بكين، إن الدوريات الفلبينية الأمريكية المشتركة لا يجب أن تقوض السيادة الإقليمية للصين وحقوقها البحرية ومصالحها.

وتأتي الدوريات، بعد أيام من تنويه ماركوس، خلال رحلة للولايات المتحدة، بأن الوضع في بحر الصين الجنوبي أصبح أكثر خطورة، قائلا إن التعاظم العسكري الصيني في البحر المتنازع عليه يقترب من الخط الساحلي الفلبيني.