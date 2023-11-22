 أمن المنافذ: إحباط 3 محاولات هجرة غير شرعية خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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أمن المنافذ: إحباط 3 محاولات هجرة غير شرعية خلال 24 ساعة

مصطفى عطية
نشر في: الأربعاء 22 نوفمبر 2023 - 12:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 نوفمبر 2023 - 12:30 م

نجح قطاع أمن المنافذ في إحباط 3 محاولات هجرة غير شرعية خلال 24 ساعة.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن:

- ضبط 6 قضايا تهريب بضائع، و3 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات، وقضيتين تهريب وحيازة أقراص دوائية مخدرة و32 قضية بمجال الأمن العام.

- كما تم ضبط 1809 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 272 حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القضايا المضبوطة.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.


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