البنك المركزي الصيني يضخ 461 مليار يوان في النظام المصرفي

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ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الثلاثاء 460 مليار يوان (64.56 مليار دولار) في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8%، بعد أن ضخ 319 مليار يوان (44.7 مليار دولار) وفقا لنفس الآلية أمس.

ويقول البنك المركزي، إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وفي سوق الصرف، واصل سعر اليوان الصيني ارتفاعه الكبير أمام الدولار في تعاملات اليوم الثلاثاء بعد قفزته الكبيرة أمس.

وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني (المركزي) اليوم 7.1254 يوان لكل دولار بزيادة قدرها 152 بيب صيني عن مستواه أمس الذي سجل ارتفاعا بمقدار 206 بيب.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.