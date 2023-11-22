الأمم المتحدة ترحب بالاتفاق بين إسرائيل وحماس: خطوة مهمة

القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء بالاتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس" لإطلاق سراح رهائن ووقف القتال والقصف في غزة، لكنه قال إنها مجرد بداية.

وقال متحدث باسم جوتيريش في بيان "إنها خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، لكن هناك الكثير، الذي يتعين علينا القيام به"، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على اتفاق لوقف إطلاق النار في حرب غزة يشمل تبادل رهائن مقابل أسرى فلسطينيين.

وصوتت أغلبية أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي لصالح اتفاق مع حركة "حماس"، وفقا لما ذكره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء.