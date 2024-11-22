طقس اليوم: معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 27

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للبرودة ليلا على سائر الأنحاء.

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

• وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



المدينة العظمى الصغرى



القاهرة 27 18

العاصمة الإدارية 27 16

6 أكتوبر 26 15

بنهــــا 26 17

دمنهور 25 16

وادي النطرون 27 16

كفر الشيخ 26 15

المنصورة 25 16

الزقازيق 27 17

شبين الكوم 26 17

طنطا 26 16

دمياط 25 16

بورسعيد 26 16

الإسماعيلية 26 15

السويس 26 15

العريش 27 14

رفح 26 13

رأس سدر 27 14

نخل 24 08

كاترين 20 07

الطور 25 19

طابا 25 16

شرم الشيخ 28 19

الإسكندرية 26 14

العلمين 25 15

مطروح 24 16

السلوم 24 12

سيوة 26 13

رأس غارب 28 18

الغردقة 29 19

سفاجا 28 18

مرسى علم 29 19

الشلاتين 29 17

حلايب 27 19

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 26 20

الفيوم 27 14

بني سويف 27 13

المنيا 27 13

أسيوط 28 14

سوهاج 28 13

قنا 29 14

الأقصر 30 14

أسوان 28 15

الوادى الجديد 28 11

أبوسمبل 27 16

• أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى



مكة 33 22

المدينة 31 19

الرياض 31 15

المنامة 28 24

أبوظبي 31 25

الدوحة 32 23

الكويت 28 17

دمشق 20 08

بيروت 23 18

عمان 21 10

القدس 21 13

غزة 23 16

بغداد 26 10

مسقط 30 24

صنعاء 23 10

الخرطوم 35 20

طرابلس 25 18

تونس 23 13

الجزائر 20 10

الرباط 23 12

نواكشوط 36 17

• وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى



أنقرة 19 07

إسطنبول 18 15

إسلام آباد 23 10

نيودلهي 25 13

جاكرتا 32 25

بكين 11 01

كوالالمبور 30 24

طوكيو 20 09

أثينا 21 16

روما 18 02

باريس 04 01

مدريد 16 09

برلين 03 00

لندن 08 01

مونتريال 07 04

موسكو 02 01-

نيويورك 07 04

واشنطن 07 03

أديس أبابا 23 11