بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

بدء منذ قليل، توافد النجوم على السجادة الحمراء، لحفل ختام الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي، والتي استمرت في الفترة من 13 وحتى 22 نوفمبر.

يُعتبر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي تأسس عام 1976، واحدًا من أعرق وأهم المهرجانات السينمائية في المنطقة والعالم.

يحمل المهرجان تصنيف "أ" من الاتحاد الدولي لجمعيات المنتجين السينمائيين (FIAPF)، ويتميز بجذب أبرز صناع السينما والمواهب من جميع أنحاء العالم.

واستمرت الدورة الـ45 من المهرجان يداية من يوم 13 إلى 22 نوفمبر 2024، وتضمنت مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، بما في ذلك عروض الأفلام، ورش العمل، والحلقات النقاشية.

كما قدم المهرجان برنامجًا غنيًا يستعرض أحدث وأهم الإنتاجات السينمائية العالمية والعربية، مع تسليط الضوء على الإبداعات الجديدة في السينما المصرية.