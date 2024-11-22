أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أوامر بإخلاء مناطق في لبنان، ونفذ موجة جديدة من الغارات بعد بعد يوم شهد سقوط عشرات الشهداء والجرحى، في حين أصيب إسرائيليون جراء تدافع أمام ملاجئ كبرى مدن شمال إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال، إنه أمر بإخلاء قرى الطيبة وعدشيت القصير ودير سريان جنوب لبنان، ومنطقتي المعشوق وبرج الشمالي في قضاء صور، ومنطقة الحدث وحارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، تمهيدا لقصفها، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

ولاحقا بعد التحذيرات، استهدفت غارتان إسرائيليتان بلدة الناقورة في قضاء صور، واستهدف قصفا مدفعيا إسرائيليا أيضا بلدتي الناقورة والشعيتية في المنطقة ذاتها.

كما ضربت غارة محيط بلدة أرنون في منطقة النبطية، واستهدفت غارة أخرى عبر طائرة مسيرة منطقة الحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وبينما أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في خليج حيفا والكريوت، أكد الاحتلال رصد 5 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه خليج حيفا تم اعتراض بعضها.

وقال الإسعاف الإسرائيلي إنه تم نقل 3 جرحى إلى مستشفى رمبام أصيبوا نتيجة التدافع في أثناء توجههم للملاجئ في حيفا والكريوت.

وفي آخر تطورات المعارك الميدانية في المناطق الحدودية جنوبا، أعلن حزب الله اللبناني أنه دمر دبابة ميركافا إسرائيلية في محيط قلعة شمع، وأوقع طاقمها بين قتيل وجريح.

وفي وقت سابق من صباح اليوم الجمعة، كشفت وزارة الصحة اللبنانية عن حصيلة محدثة لشهداء الغارات الإسرائيلية وجرحاها أمس الخميس، على مناطق متفرقة في لبنان.

وأكدت الوزارة استشهاد 40 شخصا وإصابة 52 في سلسلة غارات على 10 قرى مختلفة في قضاء بعلبك شرقي لبنان، وأضافت أن 12 شهيدا و50 جريحا سقطوا في سلسلة غارات أخرى شملت أنحاء عدة في جنوب لبنان.

ومنذ فجر الخميس، أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بوقوع 12 غارة توزعت على 4 جولات على الضاحية الجنوبية لبيروت، وقال الاحتلال لاحقا إنها استهدفت مقرات قيادة وبنى عسكرية تابعة لحزب الله، بعدما كان وجّه إنذارات للسكان بالإخلاء.