نفذت لجان مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، اليوم الأحد، زيارات ميدانية مفاجئة لمراكز شباب طوسون والحرية والتنمية الشبابية بالعامرية، لمتابعة انتظام العمل والانضباط الإداري، والوقوف على مستوى الخدمات والأنشطة المقدمة للأعضاء والمترددين.

وأعلنت المديرية، في بيان صحفي، أن أعمال المتابعة شملت مراجعة السجلات الإدارية، وتفقد صالات الأنشطة والملاعب، والتحقق من انتظام العاملين والتزامهم بمواعيد العمل، إلى جانب متابعة توافر عوامل الأمن والسلامة ومدى جاهزية المنشآت لممارسة الأنشطة الشبابية والرياضية.

وتأتي الزيارات في إطار خطة المتابعة الميدانية التي تنفذها المديرية، بهدف تقييم الأداء داخل مراكز الشباب، ورصد أوجه القصور ومعالجتها، والتأكد من الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وأكد الدكتور وليد عبد العزيز رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، استمرار تنفيذ الزيارات المفاجئة من خلال لجان متعددة تعمل في أوقات مختلفة على مدار اليوم، لضمان متابعة الانضباط الإداري وتعزيز الرقابة على سير العمل داخل الهيئات الشبابية.

وتنفذ المديرية هذه المتابعات في إطار توجيهات الكابتن جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بتكثيف الرقابة الميدانية ومتابعة انتظام العمل بمراكز الشباب، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للنشء والشباب.