كرّم اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اليوم، الشيخ عبد الفتاح عبد الحميد أبو زهرة، ابن عزبة السراية الكبرى بمركز قطور، بمناسبة فوزه بلقب «أول الأوائل» في نسختها الثالثة، الفرع الدولي لمسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم، التي تنظمها وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة قطر.

وجاء التكريم خلال لقاء احتفائي بحضور أسرته، التي ضمت جدته ووالديه وزوجته وأبناءه الثلاثة، تقديرًا لإنجازه المشرف الذي رفع اسم مصر ومحافظة الغربية في المحافل الدولية.

وهنأ محافظ الغربية، الشيخ عبد الفتاح أبو زهرة بهذا الإنجاز، معربًا عن اعتزازه وفخره بأحد أبناء المحافظة الذين جعلوا من حفظ القرآن الكريم وإتقان علومه طريقًا للتميز والنجاح.

وأكد المحافظ أن «أهل القرآن هم أهل الله وخاصته»، وأن المحافظة حريصة على دعم وتكريم النماذج المتميزة وحفظة كتاب الله، وتشجيع الأجيال الجديدة على الاقتداء بهم. كما حرص على الدعاء له بمزيد من التوفيق والنجاح والقبول.

واستمع المحافظ إلى رحلة الشيخ عبد الفتاح مع القرآن الكريم، التي بدأت منذ طفولته، حيث أتم حفظ كتاب الله كاملًا في السابعة من عمره.

وأوضح الشيخ عبد الفتاح أن الفضل بعد الله يعود إلى والديه وأسرته، اللذين غرسا فيه وفي شقيقتيه حب القرآن الكريم والحرص على حفظه والتفوق فيه منذ الصغر، إلى جانب دعوات جدته الكبيرة في السن، التي يراها من أعظم أسباب الخير والتوفيق في حياته.

وأشار إلى حرصه الدائم على الصلاة والدعاء قبل خوض أي مسابقة، وترك النتائج لله بعد بذل أقصى جهد.

وأعرب الشيخ عبد الفتاح عن سعادته واعتزازه بأن يكون أول تكريم يتلقاه عقب عودته من دولة قطر من محافظ الغربية، وسط أسرته وأهله، مقدمًا الشكر للمحافظ على اهتمامه بدعم القرآن الكريم وأهله وتقدير المتميزين، كما خص زوجته بالشكر والتقدير.

وأكد أنها شريك أساسي في كل ما حققه من نجاح، وأنها كانت دائمًا مصدر دعم وتشجيع وسندًا له في رحلته، وحرصت على تهيئة الأجواء ومساندته في مختلف مراحل مسيرته، لتكون شريكة في كل خطوة جميلة وصل إليها.

ووجّه الشيخ رسالة إلى الشباب بضرورة التمسك بالقرآن الكريم وحفظه وتدبره، مؤكدًا أن القرآن كان سببًا في كل خير وصل إليه في حياته، وأن بركته تمتد إلى كل جوانب الحياة.

كما نصح كل من يشارك في المسابقات بأن يجتهد ويبذل أقصى ما لديه، ثم يترك الأمر لله دون الانشغال بالنتائج، ثقةً بأن الله يختار له الخير دائمًا.

وأهدى محافظ الغربية درع المحافظة للشيخ عبد الفتاح أبو زهرة تقديرًا لفوزه المشرف، والتقط الصور التذكارية معه ومع أفراد أسرته، في أجواء سادها الفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز.

وفي ختام اللقاء، دعا الشيخ إلى أن يحفظ الله مصر، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار والازدهار في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن يوفق محافظة الغربية وأهلها لمزيد من التقدم والنجاح.