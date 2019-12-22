سيفاس سبور يعزز صدارته للدوري التركي وباشاك شهير يهزم قيصري سبور

عزز فريق سيفاس سبور صدارته للدوري التركي لكرة القدم بتعادله مع مضيفه جينتشلاربيرليجي 2-2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الاحد في المرحلة السادسة عشر من المسابقة والتي شهدت فوز باشاك شهير على قيصري سبور 4 - 1، وفناربخشة على بشكتاش 3 -1.

وسجل هدفي سيفاس سبور أرونا كونيه ومصطفى ياتاباري في الدقيقتين 24 والأخيرة من المباراة، فيما سجل هدفي جينتشلاربيرليجي بوجدان ستانكو وفلويد لأييتي في الدقيقتين 56 ،58.

ورفع سيفاس سبور رصيده إلى 34 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع جينتشلاربيرليجي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز باشاك شهير على قيصري سبور 4 - 1.

وسجل أهداف باشاك شهير ميجيل لوبيز، لاعب قيصري سبور، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الخامسة وميرت كولا، لاعب قيصري سبور، بالخطأ في مرمى فريقه أيضا في الدقيقة العاشرة، وديمبا با في الدقيقة 48 واليكسيتش دانيل في الدقيقة الأخيرة من المباراة، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لقيصري سبور أرتيم كرافتس في الدقيقة 38.

ورفع باشاك شهير رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد قيصري سبور عند عشر نقاط في المركز الثامن عشر الأخير.

وفي المباراة الثالثة، فاز فناربخشة على بشكتاش 3 - 1.

وسجل أهداف فناربخشة ماكس كروز في الدقيقة 23 من ركلة جزاء وأوزان توفان في الدقيقة 32 وفيدات موريكي في الدقيقة 58، فيما سجل هدف بشكتاش أتيبا هتشنسون في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ورفع فناربخشة رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث وتجمد رصيد بشكتاش عند 27 نقطة في المركز الرابع.