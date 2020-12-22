لوفتهانزا تواصل تسيير رحلات إلى جنوب افريقيا لكن بدون رحلات عودة

تعتزم شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران، مواصلة تسيير رحلات إلى جنوب افريقيا ولكن رحلات العودة من هناك ستكون بلا ركاب.

يأتي ذلك بعد تقييد حركة النقل الجوي القادمة من بريطانيا وجنوب افريقيا بسبب ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وقال اندريه شولتس المدير الإقليمي للوفتهانزا المختص بشؤون جنوب افريقيا اليوم الثلاثاء:" مبدئيا تعتزم لوفتهانزا مواصلة برنامج رحلاتها إلى جنوب افريقيا بدون تغيير وفقا للخطة".

وأضاف شولتس أن رحلات العودة إلى ألمانيا من جنوب افريقيا ستكون بدون ركاب.

وتابع شولتس أن شركتي سويس اير واديلفايس السويسريتين التابعتين لمجموعة لوفتهانزا علقتا جميع رحلات الركاب من زيوريخ إلى جنوب افريقيا بسبب المرسوم الصادر من السلطات السويسرية.

في المقابل، تعتزم شركة الخطوط الجوية النمساوية التابعة للمجموعة مواصلة تسيير رحلات بلا قيود من فيينا إلى كيب تاون مرتين أسبوعيا.

كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن مؤخرا عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، وفي أعقاب ذلك، أوقفت ألمانيا حركة السفر القادمة من بريطانيا وجنوب إفريقيا على نطاق واسع، وأصدرت وزارة الصحة مرسوما يسري حتى السادس من الشهر المقبل يحظر نقل ركاب من هاتين الدولتين إلى ألمانيا على متن طائرات أو سفن أو مترو أو حافلات.

ووفقا للمرسوم الجديد في ألمانيا، فإن من الممكن للأشخاص الذين يملكون مقرا سكنيا أو لديهم تصريح إقامة في ألمانيا، القدوم إلى البلاد عن طريق شركات النقل اعتبارا من مطلع يناير المقبل شريطة أن يتم إبلاغ السلطات الألمانية بهذه الرحلات والحصول على إذن منها قبل موعد الرحلة بثلاثة أيام.