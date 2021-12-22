ارتفاع صادرات مصر من الصناعات الطبية والأدوية إلى 602 مليون دولار خلال 11 شهرا

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ارتفعت قيمة صادرات مصر من الصناعات الطبية والأدوية خلال الفترة من "يناير- نوفمبر 2021" بنحو 27.5% لتبلغ 602 مليون دولار مقابل 472 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية والذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، ارتفاع صادرات القطاع خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو 3.2% لتسجل 65 مليون دولار مقارنة بنحو 63 مليون دولار خلال نوفمبر 2020.

وأضاف التقرير أن صادرات "مستحضرات التجميل" زادت بنسبة 32.8% لتبلغ 267 مليون دولار مقابل 201 مليون دولار خلال نفس الفترة من2020، وكذلك خلال نوفمبر بنسبة 3% لتبلغ 34 مليون دولار في مقابل 33 مليون دولار في نوفمبر 2020.

كما ارتفعت صادرات مصر من "الأدوية" بنسبة 31.2% خلال الفترة من "يناير- نوفمبر 2021" لتسجل 248 مليون دولار مقارنة 189 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما تراجعت في نوفمبر بنسبة 4.3% لتبلغ 22 مليون دولار في مقابل 23 مليون دولار.

ونمت صادرات "المستلزمات الطبية المصرية"بنسبة 7.4% لتسجل 87 مليون دولار مقابل 81 مليون دولار، خلال نفس الفترة من 2020، وكذلك خلال نوفمبر بنسبة 28.6% لتبلغ 9 ملايين دولار مقابل 7 ملايين دولار.

وأظهر التقرير زيادة صادرات مصر من الصناعات الطبية والأدوية خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 5.3% لتسجل 138 مليون دولار مقابل 131 مليون دولار خلال الربع الثالث من 2020.