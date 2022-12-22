محافظ كفر الشيخ يتفقد الأسواق وفرعي الشركة المصرية لتجارة الجملة

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي نائب المحافظ، فرعي الشركة المصرية لتجارة الجملة، التابعين لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ودلتا ماركت وعدد من المحال، والمنافذ المتعددة بمدينة كفر الشيخ؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة، والتأكد من صلاحية السلع المعروضة.

وتابع المحافظ الأقسام المختلفة المعروض من السلع الغذائية بفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة، وتأكد من توافر السلع التى تباع للجمهور بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالسوبر ماركت والمحال التجارية، موجها المسئولين بالفرعين بضرورة تزويدهما بالسلع الغذائية، وتنويع المعروض منها لتناسب جميع فئات المجتمع، في إطار توجيهات القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير السلع وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، والرقابة على الأسعار.

كما تفقد عددا من منافذ بيع السلع الاستهلاكية واللحوم، وعدد من المحال التجارية، مشددا على استمرار عمل المنافذ التابعة للمحافظة بشتى المراكز والمدن، وعدم المغالاة في الأسعار، والالتزام بوضع قوائم لأسعار السلع في أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع.

ووجه باستمرار شن الحملات بمراكز ومدن المحافظة، والتحفظ على السلع المخزنة التى يتم ضبطها لدى التجار، في إطار توجه الدولة لمجابهة الممارسات الاحتكارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات ووجه المحافظ، بضرورة تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات التجارية، بالتنسيق بين مديرية التموين وكافة الجهات، مؤكدا ضرورة التنبيه على كافة التجار والمحلات التجارية بالإعلان عن أسعار المنتجات خاصة السلع الاستراتيجية، والتأكد من عدم تخزين التجار لأي سلعة وحجبها عن المواطنين، ومجابهة كافة أشكال الاحتكار.