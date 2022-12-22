توصل مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة بشأن حزمة واسعة بقيمة 1.7 تريليون دولار لتمويل الحكومة خلال السنة المالية المقبلة.

وذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم أن المجلس صوت بأغلبية 68 صوتاً مقابل 29 لإقرار قانون الإنفاق الشامل بعد الإسراع في التصويت على 17 تعديلاً، مضيفة أن بعض الجمهوريين انضموا إلى الديمقراطيين في الموافقة على مشروع القانون الذي سيبقي الوكالات الفيدرالية عاملة حتى 30 سبتمبر 2023.

وسيتم عرض التشريع الآن على مجلس النواب للموافقة عليه قبل أن يشق طريقه إلى مكتب الرئيس جو بايدن.