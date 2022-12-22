 أصالة ومحمد عبده وماجد المهندس يشاركون في مهرجان شتاء طنطورة بالسعودية - بوابة الشروق
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أصالة ومحمد عبده وماجد المهندس يشاركون في مهرجان شتاء طنطورة بالسعودية


نشر في: الخميس 22 ديسمبر 2022 - 9:06 ص | آخر تحديث: الخميس 22 ديسمبر 2022 - 9:06 ص

ينطلق اليوم الخميس، مهرجان شتاء طنطورة الموسيقي والثقافي في مدينة العلا السعودية، والذي يستمر حتى 21 يناير المقبل.

ويضم موسم العلا، عددا من الحفلات الفنية، تبدأ بحفل المطرب ماجد المهندس غدا، في قاعة مرايا، ويتبعه بعد ذلك عدة حفلات موسيقية وأبرزها حفلة الفنان محمد عبده يوم 30 ديسمبر، والفنانة أصالة نصري يوم 13 يناير، ومن المقرر الإعلان عن حفلات عدد من النجوم الآخرين في وقت لاحق.

و"الطنطورة" من التراث والثقافة الخاصة بأهالي العلا للعديد من الأجيال، وتشكل الطنطورة الساعة الشمسية التي اعتمد عليها الأهالي لتحديد الوقت الخاص بدخول موسم الزراعة ومربعانية الشتاء. وتحتفل العلا اليوم بهذا المعلم التراثي والثقافي من خلال مجموعة من الفعاليات الترفيهية والثقافية والحفلات الموسيقية والتجارب المميزة خلال احتفال الطنطورة.


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