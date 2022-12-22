تعليمات عاجلة من البنك المركزي للسيطرة على إساءة استخدام البطاقات والدولار

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات عاجلة لجميع البنوك بشأن وجود استخدامات لبعض البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر في عملیات خارج مصر، على الرغم من تواجد العملاء حائزى هذه البطاقات داخل البلاد.

ووصف البنك المركزي تلك العمليات المشبوهة بأنها إساءة لاستخدام تلك البطاقات، بالإضافة إلى استهدافها تدبير العملة لبعض العملاء بغرض السفر للخارج والذين يتضح لاحقاً عدم مغادرتهم للبلاد. وجاءت التعليمات كالآتي: - حظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر وخاصة العملاء الذين لا يغادرون البلاد - حظر طلب تدبير العملة لأغراض السفر للخارج دون مغادرة البلاد - مراجعة عينة من استخدامات البطاقات التي تمت خارج البلاد وطلبات تدبير العملة لأغراض السفر منذ أول ديسمبر 2022 - في حال تلاحظ وجود استخدامات متكررة بشكل متزايد بما يتنافى مع طبيعة استخدامات العميل، فتتخذ إجراءات ضد العميل وحظر بطاقته وإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score).