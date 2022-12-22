 زيلينسكي خلال لقائه بايدن: معًا يمكننا تحقيق نتائج مهمة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زيلينسكي خلال لقائه بايدن: معًا يمكننا تحقيق نتائج مهمة

أ ش أ
نشر في: الخميس 22 ديسمبر 2022 - 4:40 ص | آخر تحديث: الخميس 22 ديسمبر 2022 - 4:40 ص

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال لقائه نظيره الأمريكي جو بايدن، عن ثقته بأنهما سويا يمكنهما تحقيق نتائج مهمة خلال العام المقبل.
وكتب زيلينسكي عبر تطبيق تليجرام، حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أنه يعتقد بأن عام 2023 المقبل قد يصبح مهمًا للغاية بالنسبة لأوكرانيا، ويمكن تحقيق نتائج مهمة مع الشركاء الأمريكيين.
وأضاف: "جوزيف بايدن، شكرًا لك على دعم شعبنا! وقد يصبح العام الجديد مهما للغاية بالنسبة لأوكرانيا."
وكان زيلينسكي قد وصل واشنطن في وقت سابق من اليوم في زيارة رسمية. وبدأ بالفعل الاجتماع الثنائي بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الولايات المتحدة جوزيف بايدن.
ومن المقرر أن يلقي رئيس أوكرانيا خطابًا أمام الكونجرس الأمريكي في وقت لاحق.

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