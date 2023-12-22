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زيلينسكي: أوكرانيا وبولندا بصدد زيادة التعاون

كييف (د ب أ)
نشر في: الجمعة 22 ديسمبر 2023 - 11:22 م | آخر تحديث: الجمعة 22 ديسمبر 2023 - 11:22 م

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا وبولندا المجاورة، التى شهدت للتو تغييرا في الحكومة، بصدد زيادة تعاونهما، وخاصة فيما يتعلق بالدفاع.

وفى خطابه اليومى بالفيديو، ذكر زيلينسكي، أنه ناقش خلال اجتماعه مع وزير الخارجية البولندي الجديد رادوسلاف سيكورسكي، الذي زار كييف اليوم الجمعة في أول مهمة خارجية له، "فرصا هامة لمزيد من التعاون – والعمل الذي سيعزز بلدينا".

وأضاف أن "هذا يشمل، على وجه الخصوص، الإنتاج المشترك في مجال الدفاع. وهناك عدد من الأمور يحتاج إلى حل، وأنا على ثقة من أننا يمكننا ذلك".

وقال الرئيس الأوكراني "إننا نعمل على تحديث علاقاتنا". وسبق لزيلينسكي أن وصف بولندا وأوكرانيا بأنهما "جارتان قويتان للغاية يربطهما تاريخ مشترك".

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