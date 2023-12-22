 دياب : نتفهم قرار الأهلي بالاعتذار عن كأس الرابطة - بوابة الشروق
الجمعة 22 ديسمبر 2023 11:10 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

دياب : نتفهم قرار الأهلي بالاعتذار عن كأس الرابطة

كريم صلاح
نشر في: الجمعة 22 ديسمبر 2023 - 10:49 ص | آخر تحديث: الجمعة 22 ديسمبر 2023 - 10:49 ص

أبدى أحمد دياب رئيس رابطة الأندية تفهمه لقرار النادي الأهلي بالاعتذار عن عدم المشاركة في كأس الرابطة في نسختها الثالثة.

وأعتذر النادي الأهلي عن عدم المشاركة في البطولة المستحدثة وفقًا لقرار المدير الفني السويسري مارسيل كولر.

وقال دياب في تصريحات تليفزيونية :" نتفهم قرار الأهلي في ظل ضغط المباريات التي تعرض له الفريق في الفترة الأخيرة".

وأضاف :" الأهلي لم يعتذر لرفضه البطولة ولكن بسبب ظروف خاصة وستطبق اللائحة".

وتقام منافسات كأس الرابطة خلال فترة التوقف الدولي لمشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس الأمم الإفريقية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك