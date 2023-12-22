أولمرت يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة ويطالب بـ«التخلص من نتنياهو»

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، اليوم الجمعة، إلى وجوب وقف إطلاق النار في غزة فورا والتخلص من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على حد قوله.



وأضاف أولمرت أنه "كان يتعين على نتنياهو إدراك أنه ليست هناك إمكانية لتحقيق أهدافه التي أعلنها في غزة"، وفقاً لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.



وكان نتنياهو جدد، أمس الخميس، تأكيده أن تل أبيب لن توقف حربها على قطاع غزة حتى تحقق جميع أهدافها.



وقال نتنياهو في كلمة مصورة، نشرها على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "نقاتل حتى النصر، لن نوقف الحرب حتى نكمل جميع أهدافها، القضاء على (حركة) حماس وإطلاق سراح جميع الرهائن بغزة".



وأضاف أن أمام حماس خيارين، هما الاستسلام أو الموت، على حد زعمه، مشيرا إلى أن غزة لن تشكل بعد الآن أي تهديد لإسرائيل، وفقاً لما نقلته "الجزيرة".



وأكد نتنياهو مرارا أن الحرب على غزة لن تتوقف سوى بالقضاء على حركة حماس، والإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين بالقطاع.