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رابطة الأندية ترفض التغيير بعد انسحاب الأهلي

محمود عيسى
نشر في: الجمعة 22 ديسمبر 2023 - 12:11 م | آخر تحديث: الجمعة 22 ديسمبر 2023 - 12:11 م

تمسكت رابطة الأندية المصرية المحترفة باستمرار النظام الذي ستنطلق عليه بطولة كأس الرابطة للموسم الجاري 2023-2024 وذلك في أعقاب انسحاب النادي الأهلي عن عدم المشاركة في المسابقة المستحدثة من الموسم قبل الماضي.

رابطة الأندية رفضت المطالبات التي خرجت تناشد بتغيير شكل ونظام بطولة كأس الرابطة بعد الانسحاب المفاجئ للأهلي.

وأعلن الأهلي انسحابه عن عدم المشاركة في كأس الرابطة لعدة أسباب أبرزها تلاحم البطولات والمباريات.

وأصبح النظام النهائي لشكل منافسات كأس الرابطة بعد انسحاب الأهلي مشاركة 17 فريقا سيتم تقسيمها على 3 مجموعات، بحيث تضم مجموعتين 6 فرق لكل منهما، فيما ستكون المجموعة الثالثة مكونة من 5 فرق فقط.

جدير بالذكر أن رابطة الأندية كانت قد أعلنت في الساعات الماضية توقيع عقوبة مليون جنيه على الأهلي نتيجة انسحابه عن عدم المشاركة في البطولة طبقًا للمادة 59 من لائحة المسابقات.


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