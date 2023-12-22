مندوب روسيا بالأمم المتحدة: مجلس الأمن يمنح إسرائيل الضوء الأخضر لارتكاب جرائمها

هاجم مندوب روسيا الدائم بالأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، موقف الولايات المتحدة الأمريكية المتعنت إزاء تعطيل مشروع قرار مجلس الأمن الرامي إلى وقف إطلاق النار على قطاع غزة، قائلا: «أمريكا لجأت إلى أدوات التخريب لمنع اعتماد وقف إطلاق النار».



وتابع خلال كلمة بمجلس الأمن حول الأوضاع في غزة: «الولايات المتحدة استخدمت أداتي الابتزاز والضغط؛ لإنذار مجلس الأمن إما أن يعتمد نصا يرضي واشنطن؛ أو أن إعاقة أي قرار يصدر عن المجلس».

وأشار إلى إفراغ الولايات المتحدة نص مشروع قرار زيادة المساعدات لقطاع غزة من محتواه في أعقاب استبدال نص الفقرة الرابعة المتعلقة بآلية تخفيف المعاناة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال: «بدلا من مطالبة الولايات المتحدة بوقف الأعمال العدائية على غزة فورا؛ أبدلت النص (بخلق ظروف مواتية لوقف الأعمال القتالية)» واصفا ذلك التوجه بـ «قمة القسوة والتهكم».



وأضاف أن النص المستبدل يوفر للقوات الإسرائيلية التحرك بحرية لتطهير القطاع، موضحا أن النص لا يتضمن أية تنديدات ضد الهجمات العشوائية على المدنيين.



وأدان موقف مجلس الأمن، قائلا: «هذا المجلس يمنح إسرائيل الضوء الأخضر لارتكاب جرائمها»، متسائلا: «لماذا نجتمع بهذه القاعة لكي نوافق على القرار الذي يروق لواشنطن؛ أم لنؤدي مهمتنا المتمثلة في صون الأمن والسلام الدوليين».