المقاومة الإسلامية في العراق: قصفنا هدفا حيويا في البحر الأبيض المتوسط

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، مساء اليوم الجمعة، أنها استهدفت هدفا حيويا في البحر الأبيض المتوسط بالأسلحة المناسبة وحقّقت إصابة مباشرة.

وذكر بيان للمقاومة الإسلامية في العراق أنه "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق قبل أيام، هدفا حيويا في البحر الأبيض المتوسط، بالأسلحة المناسبة وحقّقت إصابة مباشرة".

وأكدت المقاومة الإسلامية في بيانها الاستمرار في "دكّ معاقل العدو".

وسبق للمقاومة الإسلامية في العراق أن أعلنت فجر اليوم قصف هدفا في أم الرشراش (إيلات) بالأسلحة المناسبة.