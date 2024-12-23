عمال ومتطوعون يتسابقون لتنظيف الشواطئ قبالة شبه جزيرة القرم بعد تسرب النفط من سفينتين روسيتين

استمرت عمليات التنظيف في مضيق كيرتش بالقرب من شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا، اليوم الأحد، بعد أسبوع من تسرب ما لا يقل عن 3700 طن من زيت الوقود منخفض الجودة من ناقلتين روسيتين ضربتهما عاصفة.

وذكرت تقارير إخبارية روسية أن أكثر من 7500 شخص، الكثير منهم من المتطوعين، تسابقوا لإنقاذ الحياة البرية وتنظيف الشواطئ التي تضررت من المازوت، وهو منتج نفطي ثقيل ومنخفض الجودة.

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية أنه بحلول بعد ظهر اليوم الأحد، تمت إزالة أكثر من 12 ألف طن من التربة الملوثة بطول 34 كيلومترا (21 ميلا) من الشاطئ.

وقالت وزارة حالات الطوارئ الروسية إن النفط استمر في التدفق على طول ساحل شبه جزيرة القرم، على الرغم من إعلانها الليلة الماضية أن عملية التطهير اكتملت بنجاح قبالة شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني من أوكرانيا في عام 2014.

ولا تزال السلطات الروسية تعمل على تقييم تداعيات التسرب. وقالت العالمة المحلية، تاتيانا بيلي، لوسائل الإعلام الرسمية الروسية اليوم الأحد، إن فريقها اكتشف 11 دلفينا نافقا تعرضت مجاريها الهوائية للانسداد بزيت الوقود.