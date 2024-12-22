تركيا: 4 قتلى في تحطم طائرة مروحية جنوب البلاد

أفادت وسائل إعلام محلية تركية، صباح اليوم الأحد، بمقتل 4 أشخاص جراء تحطم طائرة مروحية فوق مبنى مستشفى في ولاية موغلا جنوب البلاد.

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية، عن محافظ الولاية إدريس أكبيك، قوله في بيان، إن مروحية الإسعاف التابعة لوزارة الصحة، والتي أقلعت من أمام مستشفى موغلا للتدريب والبحث حوالي الساعة 10:06، تحطمت بعد ارتطامها بالطابق الرابع من المستشفى.

وأعلن في بيانه عن مقتل طيارين وطبيب كانوا على متن المروحية، مشيرًا إلى أن التحقيق جارٍ في أسباب الحادث.

ولفت إلى إرسال فرق الإنقاذ وفريق تابع لهيئة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد» إلى مكان الحادث فورًا.