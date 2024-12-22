شهيدان وإصابات جراء قصف الاحتلال مخيم البريج وسط قطاع غزة

استشهد مواطنان فلسطينيان، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين في منطقة بلوك 3 بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة في غزة التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ443 على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأحد، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 32 شهيدًا و54 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 45 ألفًا و259 شهيدًا، و107 آلاف و627 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.