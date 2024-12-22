ألقى ضباط مباحث الإسكندرية، القبض على سيدة، مالكة مكتب للدعاية والإعلان، مقيمة في نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ المنتزه؛ لاتهامهما بادعاء خطف 25 سيدة عقب توجههن لإجراء مقابلات عمل بوظائف وهمية.

وتلقت مدير أمن الإسكندرية، اللواء حسن عطية، إخطارًا يفيد بتداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن الادعاء بانتشار العديد من إعلانات الوظائف الوهمية، التى تستهدف الفتيات والسيدات، والزعم باختطاف 25 سيدة عقب توجههن لإجراء مقابلات عمل.

وبتتبع المنشور وفحصه، أمكن تحديد القائمة على نشره، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، تم ضبطها، وباقتيادها إلى ديوان قسم الشرطة ومواجهتها أقرت بارتكابها للواقعة بقصد زيادة عدد المتابعين على صفحتها، لتحقيق أرباح مالية.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.