 شادي محمد يوجه رسالة لـ كهربا: «قميص الأهلي كبير» - بوابة الشروق
الأحد 22 ديسمبر 2024 4:59 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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شادي محمد يوجه رسالة لـ كهربا: «قميص الأهلي كبير»

الشروق
نشر في: الأحد 22 ديسمبر 2024 - 4:49 م | آخر تحديث: الأحد 22 ديسمبر 2024 - 4:49 م

تحدث شادي محمد قائد الأهلي السابق ومدير جهاز الكرة النسائية بالنادي، عن أداء محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر خلال المباريات الأخيرة، وإهدار ركلة ترجيح أمام باتشوكا.

قال شادي محمد، خلال تصريحات "إذاعية":" أقول لكهربا عليك بالشغل ثم الشغل والتعب في التمرين وسيترجم في المباراة، وطبيعي جدا أن تضيع ركلة جزاء أو فرصة، لكن لا يمكن أن تظل متأثرا بذلك".

أضاف:" قميص الأهلي كبير وعليك أن تكون على قدره وتغير عليه، وتبذل جهدا كبيرا من أجل حجز مكان في التشكيل وتصالح الجماهير".

أتم:" كهربا هو من يجيب على سؤال إمكانية رحيله، وهو من يحدد رحيله، وهو من يكون القادر على الاستمرار وخلق دوافع جديدة، أو إمكانية الرحيل وخوض تحديات جديدة"


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