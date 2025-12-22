سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد اللواء محمود صقر رئيس حي مصر القديمة، الاستجابة السريعة والتعامل الفوري مع الشكوى المتداولة بشأن تراكم المخلفات خلف متحف الحضارات بجوار سور مجرى العيون.

وأوضح صقر، اليوم الإثنين، أن فرع هيئة النظافة والتجميل والرصد البيئي بالحي تمكن من رفع مخلفات القمامة والتراكمات اليومية من الموقع وإعادة النظافة العامة للمنطقة.

ونوه رئيس الحي، إلى أن المنطقة شهدت أعمال إزالة وهدم خاصة ضمن مشروع تطوير سور مجرى العيون، وما نتج عنها من مخلفات إنشائية وأتربة، والتي يجري التعامل معها وفق خطة مرحلية وبالتنسيق مع الجهات المختصة، نظرًا لصعوبة رفعها دفعة واحدة.

وأكد صقر، استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق الدائم مع هيئة النظافة للحفاظ على مستوى النظافة بالموقع ومنع تراكم القمامة، بما يليق بالقيمة الأثرية والسياحية للمنطقة؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.