«الأعلى للإعلام» يهنئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية بمناسبة ذكرى 25 يناير وعيد الشرطة

هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة ٢٥ يناير وعيد الشرطة.

وقال المجلس في بيان "نهدي لسيادتكم أصدق التهاني القلبية بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة ٢٥ يناير؛ وال٦٩ لعيد الشرطة، داعين الله أن يوفق سيادتكم في استكمال مسيرة البناء والتنمية والارتقاء التي تشهدها مصر في كافة ربوعها".

وأضاف "نعرب لسيادتكم عن تقديرنا لما تبذلونه من جهود مخلصة لبناء مصر دولة مدنية حديثة، قادرة على صناعة مستقبل أفضل لأبنائها، ونعاهد سيادتكم ببذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب المصري العظيم".

كما هنأ المجلس اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وهيئة الشرطة من ضباط وجنود بالذكرى ال٦٩ لعيد الشرطة.

وأعرب المجلس عن خالص تقديره للدور الذي يلعبه رجال الشرطة في حماية أمن واستقرار الوطن، فرجال الشرطة هم العيون الساهرة لصون الوطن، ويقدمون كل غالٍ ونفيس لحماية أبنائه.

وتابع "ضرب رجال الشرطة، ومازالوا، أكبر النماذج في تقديم التضحيات للدفاع عن أمن وسلامة الوطن وحماية أبنائه ومواجهة الإرهاب والجريمة حتى سقط منهم مئات الشهداء الذين جادوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة من أجل عزة وكرامة وطننا الغالي وشعبنا الأبي الكريم".