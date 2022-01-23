تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، غدا الاثنين، حفلا فنيا للفنان وائل الفشنى و فرقته الموسيقية، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

يشدو " الفشنى " بباقة من أجمل أغانيه التي أثرت في وجدان الجمهور المصرى والعربى من خلال العديد من الحفلات الفنية التي أقيمت على مسارح دار الأوبرا المصرية وغيرها وكذلك مشاركته في العديد من الحفلات الفنية بدول عربية وأجنبية منها عيني لغير جمالكم لا تنظر، الأقصر بلدنا، كنت فين يا وعد، الهروب، يا عاشقا، انا لو شكيت اللي بيا، عم غريب، أدعوك، سافر حبيبي، انا جايلك، بتناديني تاني ليه ، اهوه ده اللي صار، الحب بحره غريق،وهران،وهونت عليك، متدمعيش يا اماي، شايل فوق كتافي حمل، خسارة الحر.

تجدر الاشارة إلى أن وائل الفشنى تربى على صوت القارئ الشيخ طه الفشني أحد أعظم المنشدين مما ساهم في تكوين ثقافته الفنية، والتحق بمعهد الموسيقى لكن احترافه العزف كان سببا في عدم استكمال دراسته به، شارك للمرة الأولى كعازف إيقاع مع فرقة سويك، وقدم عزفا ذا نمط مختلف إذ أدخل آلات الإيقاع الشرقى على الموسيقى الغربية، واشتهر على نطاق كبير بعد تقديمه لعدد من تترات المسلسلات التليفزيونية.