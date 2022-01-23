أعرب الفنان صبري فواز، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل «ستات بيت المعادي»، لافتًا إلى أن كتابته ساعدت في توصيل الرسالة إلى المشاهد بصورة سلسة، وبصورة مميزة.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»،مساء السبت، أنه تعلم الرقص التانجو لأجل تجسيده المشهد الأخير في المسلسل، لافتًا إلى أنه سقط أثناء رقصه مع الفنانة أنجي المقدم.

واستكمل، أن الهدف من تقديم الأعمال الفنية هو تحقيق المتعة لدى المشاهد، مضيفًا أن المسلسل ناقش في حلقاته لماذا تلجأ السيدات إلى القتل.

مسلسل «ستات بيت المعادي» من بطولة كندة علوش وإنجي المقدم وتارا عماد وأحمد وفيق وصبري فواز وشريف حافظ، وهو النسخة العربية من Why Women Kill ومن إخراج محمد سلامة.