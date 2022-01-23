فتح باب التقدم لـ8 مشروعات أمام الجامعات الحكومية للحصول على تمويل 173 مليون

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استعرض خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، تقريرًا قدمه الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، والقائم بأعمال مدير وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، حول فتح باب التقدم لـ8 مشروعات تنافسية في جميع مجالات الدعم والتأهيل للجامعات المصرية الحكومية.

وتتضمن المشروعات مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي، ومشروع تطوير الاختبارات العملية، ومشروع إنشاء بنوك الأسئلة، ومشروع دعم وتأهيل البرامج التعليمية للاعتماد الدولي، ومشروع دعم المشروعات الابتكارية لطلاب التعليم العالي، والمشروعات التنافسية لتميز مؤسسات التعليم العالي، ومشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية، ومشروع إنشاء مراكز القياس والتقويم بالجامعات.

وأوضح الدكتور هشام فاروق، أن من المقترح دعم هذه المشروعات بحوالي 173 مليون جنيه، وتتحمل وحدة المشروعات 60%، والجامعة 40% من التكلفة.

وذكر الدكتور الصاوي أحمد خبير الجودة والاستشاري بالوحدة، أن الوزارة تهدف من خلال هذه المشروعات الوصول بالجامعات المصرية إلى العالمية، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم العالي بالجامعات المصرية.

وتابعت وزارة التعليم العالي: وللتعرف على شروط التقدم والتسجيل يمكن الدخول على رابط المشروعات؛ لاستيفاء نماذج التقدم لكل مشروع:

http//dtuapps.mohesr.gov.eg/heep/، علمًا بأن موعد التسجيل لهذه المشاريع يبدأ من الآن وحتى ٢٤ فبراير ٢٠٢٢.