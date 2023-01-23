صحة مطروح: إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم بين سيارتين ملاكي ونقل ثقيل في الضبعة

قال الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، إن مستشفى الضبعة المركزي استقبل 3 مصابين في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة نقل ثقيل.



وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، أنه تم استقبال 3 أشخاص مصابين بكسور وردود وكدمات، جروح قطعية؛ جراء تصادم سيارة ملاكي كانوا يستقلونها بسيارة نقل ثقيل بقرية ثواني جابر التابعة لمدينة الضبعة.



وأكد أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ميدانيا في مكان الحادث، ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى قسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى الضبعة المركزي.



وتحرر محضر بالواقعة؛ تمهيدا للعرض على النيابة العامة.