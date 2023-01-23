صانع النبيذ ومتخصص في الفلك: ما الذي تعرفه عن مقبرة نخت؟

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كان «نخت» كاتبًا للمخازن في عهد الملك «تحتمس الرابع» من الأسرة الثامنة عشرة، عاش في عهد تحتمس الثالث وتحتمس الرابع وكان المسئول عن صناعة النبيذ والعنب ومن ألقابه منجم آمون والكاتب والمتخصص في علم الفلك والمنشد المقرب للمعبود رع.

تحتوي المقبرة على ثلاثة حجرات صغيرة، وهي الحجرة الأمامية والجانية، وغرفة الدفن.

وتضم المقبرة على مناظر غاية في الروعة تعكس جوانب الحياة اليومية عند المصري القديم، مثل مناظر لمراحل الزراعة كالحصاد وبذر البذور، وكيف كان يقوم الفلاحين بتخزين الحبوب.

كما تحوي مناظر زراعة نبات العنب وعصره لصناعة شراب النبيذ.

ونقش على الجدار الجنوبي بالحجرة الأمامية لمجموعة من أقارب المتوفي يقدمون القرابين له.

ومنظر على الجدار الشرقي بالحجرة الأمامية لنخت مع زوجته يقدم القرابين للمعبود رع.

ومنظر مآدبه مصحوبة بثلاثة عازفات من الفتيات (عازفة عود والثانية تعزف على الهارب والثالثة على المزمار).

كما يوجد منظر رائع يوضح خطوات عمليات الصيد في مصر القديمة من خلال نصب مصيدة لصيد الطيور، ثم عميلة تنظيف الطيور.

كذلك منظر لنخت يركب مركب صغير من البردي ويصطاد الطيور مع عائلته.