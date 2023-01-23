تضامن النواب تناقش مشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بدأت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون مقدم من وكيل المجلس أحمد سعد الدين بتعديل قانون "قادرون باختلاف" الخاص بتنظيم حقوق ذوي الإعاقة.

وتنص المادة الأولى من التعديل على أن تؤول من أرصدة حسابات الجهات التالية لصالح صندوق قادرون باختلاف المنشأ بالقانون رقم (220) لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف، ولمرة واحدة المبالغ المبينة قرين كل منها:

- هيئة قناة السويس: مبلغ مقداره 100 مليون جنيه.

- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: مبلغ مقداره 200 مليون جنيه.

- صندوق تحيا مصر: مبلغ مقداره 100 مليون جنيه.

- صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم: مبلغ مقداره 100 مليون جنيه.

- فائض رصيد حساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية: مبلغ مقداره 500 مليون جنيه.

وذلك كله استثناءً من أحكام القوانين والقرارات الآتية:

- القانون رقم (٣٠) لسنة ١٩٧٥ بنظام هيئة قناة السويس.

- القانون رقم (٥٩) لسنة ١٩٧٩ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.

- القانون رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٥ بإنشاء صندوق تحيا مصر.

- قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم (١٦) لسنة ٢٠١٨.

- قرار رئيس الجمهورية رقم (٣٢) لسنة ١٩٧٩ بإنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

فيما تنص المادة الثانية على أن تلتزم الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون بتوريد المبالغ المنصوص عليها لصالح صندوق قادرون باختلاف قبل انتهاء العام المالي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

وتنص المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.