معسكر مغلق لـ منتخب الشباب استعدادا لأمم إفريقيا

يدخل منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة الكابتن محمود جابر، اليوم الإثنين، معسكرًا مغلقًا في الإسماعيلية، وحتى يوم 31 يناير الجاري، في بداية الإعداد لبطولة أمم إفريقيا تحت 20 سنة.

وتستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا للشباب خلال شهرى فبراير ومارس المقبلين، ويقام المعسكر بدون اللاعبين المحترفين.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا.

وتستضيف مصر البطولة على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.