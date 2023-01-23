أوكرانيا: نحتاج إلى عدة مئات من الدبابات لتحرير أراضينا من روسيا

أعلنت أوكرانيا أنها تحتاج إلى "عدة مئات" من دبابات القتال الرئيسية، لكي تستعيد الأراضي التي احتلتها روسيا.

وكتب أندريه يرماك مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية في كييف في تطبيق تيليجرام اليوم الاثنين: "كل دبابة لديها القدرة على القتال لابد أن تكون على خط جبهتنا الأمامي اليوم".

وقال يرماك إنه بدون انتصار أوكرانيا وعودة إلى حدود عام 1991 وعقاب روسيا، لن يكون هناك تطور مستقر ولا نظام عالمي واضح، مضيفا "هذه جبهة الحضارة ضد الرجعية والوحشية".

يذكر أن أوكرانيا تتصدى لغزو روسي منذ قرابة 11 شهرا .وتعتمد كييف بالكامل تقريبا على الغرب سواء ماليا أو فيما يتعلق بالتسليح.

وعلى مدى أسابيع يؤخر المستشار الألماني أولاف شولتس قرار بشأن تسليم دبابات القتال ليوبارد لأوكرانيا.

كان ممثلو 50 دولة حضروا اجتماعاً في قاعدة رامشتاين الجوية في غرب ألمانيا يوم الجمعة الماضي قد فشلوا في الاتفاق على تسليم كييف دبابات ثقيلة من طراز ليوبارد ألمانية الصنع.

غير أن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش موارفيتسكي، أعرب أمس الأحد عن اعتزامه توريد دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا حتى بدون موافقة ألمانيا إذا لزم الأمر.

وأضاف مورافيتسكي أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق عاجل مع ألمانيا، فإن بولندا ستشكل "ائتلافا أصغر" مع دول أخرى، مشيرا إلى أن هذه الدول ستبدأ عندئذ في توريد بعض من دبابات ليوبارد التي لديها بدون موافقة ألمانيا.

من جانبها، ذكرت روسيا أن تقديم أسلحة ثقيلة لأوكرانيا لن يغير مسار الحرب، مضيفة أن تقديم هذه الأسلحة سيؤدي إلى كارثة عالمية.