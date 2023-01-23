الشيخ يتصدر قائمة غزل المحلة لمواجهة الزمالك في الدوري

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أعلن عبد الباقي جمال، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى غزل المحلة، قائمة فريقه لخوض لقاء الزمالك، غدا الثلاثاء، في الجولة الـ 15 لبطولة الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة، ظهور الثنائي المنضم حديثا حازم مرسي، مهاجم الإسماعيلي المعار لنهاية الموسم، وأحمد رضا ظهير أيسر وادي دجلة.

وجاءت القائمة كالتالى:

الحراسة: عمرو شعبان، أحمد ميهوب

الدفاع: محمد جابر، السيد الشبراوي، معاذ الحناوي، محمد نبيه، مصطفى العش، أحمد رضا، محمد بازوكا، محمود علاء، هاني عادل

الوسط: حميد ماو، أحمد النادري، كريم مصطفى، مصطفى أسامة، إبراهيما كونيه، جابرييل أوروك، خالد الإخميمي

الهجوم: حازم مرسي، عبده يحيى، أحمد الشيخ، عبد الرحمن عاطف.

ويحتل المحلة المركز السابع برصيد 22 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 26 نقطة.