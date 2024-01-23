قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن مباني مجمع ناصر الطبي (جنوبي القطاع) تتعرض للشظايا، مما يعرض حياة المرضى والطواقم والنازحين للخطر.



وصرح المتحدث باسم صحة غزة الدكتور أشرف القدرة، في بيان، بأن الاحتلال الإسرائيلي يضع مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل بخان يونس في دائرة الخطر الشديد.



وأضاف: «نطالب بالتدخل العاجل لحماية مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل وتسهيل حركة سيارات الإسعاف منها وإليها».



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي بعد مرور 109 أيام.



وقالت صحة غزة في بيان، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 25 ألفًا و490 شهيدًا و63 ألفًا و354 جريحًا منذ السابع من اكتوبر الماضي.



وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 22 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 195 شهيدًا و354 جريحًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.



ووفق البيان، لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.