الحكومة اليابانية تعتزم دعم صناعة السياحة المتضررة من زلزال يوم رأس السنة

قالت مصادر حكومية، إن الحكومة اليابانية تدرس دعم الشركات ذات الصلة بالسياحة التي تضررت بشدة من الزلزال القوي الذي ضرب وسط اليابان في يوم رأس السنة الجديدة.

وستدعم الحكومة، على وجه التحديد، ما يصل إلى 20 ألف ين من رسوم الفنادق في الليلة لكل نزيل، حسبما ذكرت وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وسيكون هذا الإجراء جزءا من حزمة المساعدات المخطط لها للأشخاص والشركات المتضررة من زلزال بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر، ضرب بشكل رئيسي شبه جزيرة نوتو في محافظة إيشيكاوا.

وذكرت مصادر حكومية، أنه من المتوقع أن تتم الموافقة على الحزمة في اجتماع مجلس الوزراء الياباني في الأسبوع الجاري.

وقالت المصادر، إنه من المرجح أن يتم تنفيذ خطة الدعم، التي تغطي إيشيكاوا ومحافظات توياما وفوكوي ونيجاتا القريبة، في مارس وأبريل المقبلين.

ومن المتوقع أيضا أن تشمل الحزمة ما يصل إلى 1.5 مليار ين من المساعدات لترميم مرافق الشركات الصغيرة، وتدابير للمساعدة في إعادة بناء قطاعات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك وتسهيل استعادة البنية التحتية مثل الطرق والموانئ.