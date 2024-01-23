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تعرف على موعد مباراة المنتخب في دور الـ16 بأمم إفريقيا

محمد عبد المحسن
نشر في: الثلاثاء 23 يناير 2024 - 12:37 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 يناير 2024 - 12:37 ص

تأهل المنتخب الوطني المصري لدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية «كوت ديفوار 2023»، بعد التعادل مع كاب فيردي 2-2 في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

بهذا التعادل يتأهل المنتخب الوطني في وصافة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بعد التعادل في جميع جولات البطولة، خلف كاب فيردي المتصدر برصيد 7 نقاط، مستفيدًا من تعادل غانا مع موزمبيق في المباراة الثانية بالمجموعة 2-2.

وينتظر المنتخب الوطني في دور الـ16 ثاني المجموعة السادسة، والتي تضم منتخبات المغرب، الكونغو الديمقراطية، تنزانيا وزامبيا، حيث تتصدر المغرب برصيد 4 نقاط، تليها زامبيا والكونغو برصيد نقطتين، قبل الجولة الأخيرة مساء الثلاثاء.

وتقام مباراة المنتخب الوطني في دور الـ16 يوم الأحد المقبل 28 يناير الجاري، في العاشرة مساءً، على ملعب أمادو جون كوليبالي بمدينة  سان بيدرو.


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