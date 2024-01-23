 بوتين عن محطة الضبعة: الاقتصاد المصري حصل على صناعة جديدة تتمثل في الطاقة النووية - بوابة الشروق
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بوتين عن محطة الضبعة: الاقتصاد المصري حصل على صناعة جديدة تتمثل في الطاقة النووية

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 23 يناير 2024 - 1:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 يناير 2024 - 1:55 م

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الاقتصاد المصري حصل على صناعة جديدة تتمثل في الطاقة النووية من خلال محطة الضبعة.

جاء ذلك خلال مراسم البدء بصب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية، حيث شهده رفقة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرانس.

ووجه بوتين الشكر للعاملين في هذا المشروع على عملهم الباسل، متمنيًّا لهم النجاح في هذا المشروع المهم.

ولفت إلى تقديم بلاده، المساعدة لمصر في كل مدة عمل المشروع، بما في ذلك تقديم الوقود النووي والتعامل مع النفايات النووية.

ووقعت مصر وروسيا في 19 نوفمبر 2015 اتفاق تعاون لإنشاء محطة للطاقة الكهربائية بكلفة استثمارية بلغت 25 مليار دولار قدمتها روسيا قرضًا حكوميًا ميسرًا للقاهرة.

كما وقع الرئيسان عبد الفتاح السيسي، وفلاديمير بوتين في ديسمبر 2017 الاتفاقات النهائية لبناء محطة الضبعة خلال زيارة الرئيس الروسي للقاهرة.


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