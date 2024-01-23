ألمانيا: سائقو قطارات دويتشه يبدأون إضرابا طويلا يؤثر على ملايين الركاب

تستعد شركة السكك الحديدية الوطنية الألمانية "دويتشه بان" والملايين من الركاب في جميع أنحاء البلاد لبدء إضراب مدته ستة أيام دعت إليه نقابة سائقي القطارات الألمان (جي دي إل).

ومن المقرر أن يبدأ الإضراب في ساعات الصباح الباكرة من يوم غد الأربعاء ومن المتوقع أن يتسبب في اضطرابات هائلة في خدمة القطارات في جميع أنحاء البلاد.

وكانت دويتشه بان بدأت اليوم الثلاثاء، في نشر جداول زمنية طارئة محدودة للقطارات التي ستعمل على الرغم من الإضراب.

ومن المتوقع أن يستمر الإضراب على قطارات الركاب حتى يوم الإثنين، أما في خدمة الشحن، فإن الإضراب سيبدأ في وقت لاحق من مساء اليوم.

وخلال الإضرابات السابقة، تم إلغاء حوالي 80% من كل رحلات قطارات المسافات البعيدة. وتتوقع دويتشه بان أيضا إلغاءات كبيرة وتأخيرا كبيًا في خدمة القطارات الإقليمية خلال الأيام القليلة القادمة، على الرغم من أن مدى هذه الإلغاءات سيختلف من منطقة لأخرى.

وستتأثر أيضا خطوط القطارات الحضرية التابعة لدويتشه بان، التي يجري تشغيلها تحت اسم "إس-بان" في ألمانيا، بالإضراب.

وسيؤثر الإضراب أيضا على القطارات الإقليمية، على الرغم من أن هيئة تشغيل السكك الحديدية قالت إن شدة التأثير قد تختلف من منطقة لأخرى.

وكانت دويتشه بان ونقابة (جي دي إل) انخرطتا في مفاوضات تحكيمية مريرة منذ أشهر، حيث تطالب النقابة بتقليل ساعات العمل القياسية بالإضافة إلى زيادة الرواتب.

ويعتبر هذا الإضراب هو الإضراب الرابع الذي تنظمه النقابة في الأشهر الأخيرة، ومن المتوقع أن يكون الأطول بكثير.