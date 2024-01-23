واصلت أسعار الذهب الصعود فى أسواق الصاغة المحلية بقيمة 50 جنيها أخرى، فى منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث زاد سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر ليصل إلى 3700 جنيه، مقارنة بـ3650 جنيها، فى بداية تعاملات اليوم، وفقا للشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية.



وبحسب الأسعار الرسمية المعلنة من الشعبة، زاد سعر جرام عيار 24 ليسجل 4228 جنيها، وارتفع سعر الجرام عيار 18 ليسجل نحو 3171 جنيها، كما صعد سعر الجنيه الذهب بقيمة 400 جنيه ليصل إلى 29600 جنيه، مقارنة بـ29200 جنيه فى بداية تعاملات اليوم.



وفى الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع الدولار الأميركي، فيما يترقب المستثمرون قرارات أسعار الفائدة من عدد من البنوك المركزية ومجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة من الولايات المتحدة هذا الأسبوع.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2030.64 دولار للأوقية، كما زادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.5% إلى 2031.90 دولار.



وتراجع مؤشر الدولار 0.2% مما يجعل الذهب المسعر به أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.



وقال مسئولون بالمركزي الأميركي الأسبوع الماضي، إن البنك بحاجة إلى مزيد من بيانات التضخم قبل إصدار أي قرار بخفض أسعار الفائدة.



ويقلل خفض الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.



ويترقب المستثمرون قراءة بيانات مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة المقرر نشرها غدا الأربعاء 24 يناير، وكذلك تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع المقرر صدورها يوم الخميس، إلى جانب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المنتظرة يوم الجمعة. ومن المقرر أن يعقد المركزي الأميركي اجتماعه القادم يومي 30 و31 يناير كانون الثاني.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 22.33 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.1% إلى 902.36 دولار، فيما صعد البلاديوم 0.9% إلى 944.47 دولار.