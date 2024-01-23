وفد أمريكي يؤكد أهمية التنسيق مع الجيش الليبي في محاربة الإرهاب

أكد وفد أمريكي على أهمية التنسيق والتعاون بين القيادة العامة للجيش الليبي والولايات المتحدة الأمريكية فى محاربة الإرهاب والتطرف.

جاء ذلك خلال استقبال قائد الجيش الوطني خليفة حفتر بمقرّ القيادة العامة في بنغازي الوفد الأمريكي الذى ضم المبعوث الخاص للبيت الأبيض "ريتشارد نورلاند" ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي "جاش هارس" والقائم بأعمال السفارة الأمريكية فى ليبيا "جيرمى برنت"،بحسب الايجاز الصحفي للقيادة العامة للجيش.

وأكد الوفد الأمريكي على أهمية الدور الرئيسي للقوات المسلحة العربية الليبية فى حفظ الأمن والاستقرار فى ليبيا وتأثير ذلك إيجابياً على دول المنطقة بشكل عام.

وناقش أيضا الحاضرون أهمية الدفع بالعملية السياسية فى ليبيا وصولاً لمرحلة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة، وعلى ضرورة قيام بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا ببذل المزيد من الجهود المتوازنة والفعالة لتحقيق تطلعات وآمال أبناء الشعب الليبي.

من جانبها، قالت السفارة الامريكية في ليبيا في بيان لها أن اللقاء جاء لمناقشة أهمية دعم جهود الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة عبد الله باتيلي لجمع الفاعلين المؤسسيين معا، وأن يعمل القادة الليبيون من كل الأطراف معا لضمان بيئة مناسبة تمكِّن الليبيين من اختيار ممثليهم بحرية فيما تستعد ⁧‫ليبيا⁩ للانتخابات البلدية القادمة.

كما شددوا أيضا على دعم الولايات المتحدة للجهود المبذولة لتوحيد الجيش الليبي، والحفاظ على السيادة الليبية، وضمان أن تُنفذ جهود إعادة الإعمار في درنة وغيرها من المناطق المتضررة من الفيضانات في الوقت المناسب وبشكل شفاف، وذلك استنادًا إلى تقييمات الخبراء واحتياجات الشعب، بحسب البيان

والتقى ايضا الوفد الأمريكي برئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح لمناقشة ما وصفوه بأهمية الدفع بالعملية السياسية للسماح للشعب الليبي بانتخاب قادته.

وعبر الوفد عن تقديره لعمل لجنة 6+6 وشدد على أهمية أن يجتمع الفاعلين المؤسسيين معا لمعالجة المسائل السياسية الخلافية المتبقية بما في ذلك تشكيل حكومة تصريف أعمال.

كان رئيس المفوضية الوطنية العليا الليبية للانتخابات عماد السايح قد صرح بأن انتخابات المجالس البلدية سوف تجرى خلال الربع الأول من العام 2024.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان من المقرر البدء فيها نهاية ديسمبر2021 قد تأجلت لأجل غير معلوم بسبب خلافات بين الفرقاء السياسيين على القوانين المنظمة للانتخابات.

يشار إلى أن ليبيا تديرها حكومتان، واحدة مكلفة من مجلس النواب في بنغازي، وأخرى مقرها طرابلس.