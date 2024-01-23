لافروف يدعو واشنطن للتوقف عن استخدام الفيتو ضد قرارات وقف إطلاق النار في غزة

دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة الأمريكية إلى وقف الأعمال العدائية والتوقف عن استخدام حق النقض ضد قرارات وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

وقال لافروف في مقابلة مع شبكة «سي بي إس»، ردا على سؤال ما هي النصيحة التي يمكن أن يقدمها للرئيس الأمريكي لحل الأزمة في الشرق الأوسط: «أوقفوا الأعمال العدائية. لا تستخدموا حق النقض عندما يُقترح قرار لإعلان وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية. لقد استخدمتم حق النقض مرتين، ولا يوجد رد فعل من مجلس الأمن الدولي على مطالب وقف إطلاق النار».

وأضاف أنه ينبغي للإدارة الحالية ألا تأخر إنشاء الدولة الفلسطينية، وأن تنضم إلى جهود المشاركين الآخرين في العملية الدولية، دون محاولة «احتكار العملية».

وأشار إلى أن «البيان الأمريكي في الأمم المتحدة بأن روسيا استخدمت طائرات دون طيار إيرانية في أوكرانيا هو محض افتراء»، بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».

واستطرد: «لا يهمنا إذا تم عرض بعض الطائرات المسيّرة الإيرانية من قبل البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ما يهمنا هو زعمهم استخدامنا هذه الطائرات المسيّرة لمهاجمة أوكرانيا وأن شظاياها هناك تثبت ذلك.. إنها محض كذبة».

وأكد لافروف أن روسيا لم تناقش الصراع في أوكرانيا مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أو مع أي شخص آخر في أمريكا.

وأكمل: «لم نناقش أي شيء من هذا القبيل مع دونالد ترامب أو مع أي شخص في أمريكا. لم تتح لنا الفرصة لمناقشة أي شيء على الإطلاق مع الأمريكيين، لأن الإدارة الحالية ليست مهتمة بالحوار».

ولفت إلى أن «الأمريكيين مستعدون للتحدث من وقت لآخر حول المحتجزين وعمليات التبادل وعمل السفارات في موسكو وواشنطن وبعثتنا الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ولكن ليس في المواضيع السياسية».

وأجاب ردا على سؤال عما إذا كانت كوريا الديمقراطية تتقاسم الأسلحة مع روسيا مقابل التكنولوجيا، قائلًا: «في علاقاتنا مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، نحن لا ننتهك أي قواعد من قواعد القانون الدولي، وأولئك الذين يطرحون مثل هذه الأسئلة يجب أن يجيبوا على سؤالنا أولا، إذا كان لديك دليل، قدمه. لن ندافع عن أنفسنا عندما لا يكون هناك دليل».