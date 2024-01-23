طلاب الصف الثاني الثانوي يختتمون امتحانات الفصل الدراسي الأول بالوادي الجديد

اختتم طلاب الصف الثاني الثانوي العام في الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وقال المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم في الوادي الجديد، إن طلاب الصف الثاني الثانوي أدوا آخر امتحان فى مادة الجبر وحساب المثلثات دون تلقى أي شكاوى تتعلق بالامتحان.

وأكد أن طلاب الصف الأول الثانوي العام يختتمون غدا امتحانات الفصل الدراسي الأول، بإجمالي ٣٦٥١ طالبا وطالبة بالصفين الأول والثاني الثانوي بالإدارات التعليمية المختلفة على مستوى المحافظة.

وأشار إلى أن الامتحانات أجريت إلكترونيا لطلاب الصف الثاني، بينما أجريت ورقيًا لطلاب الصف الأول، لحين تدريبهم على منظومة التابلت الإلكتروني.