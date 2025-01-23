قال الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه اتخذ إجراءات كثيرة وسريعة، ووجه لتخفيض كلفة الحياة اليومية، فضلاً عن فرض تجميد على المساعدات الخارجية، مؤكدا أنه لولا إدارته "لما أبرم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع".

وأضاف ترامب، خلال كلمة له في منتدى دافوس، أنه أعلن حالة طوارئ لإصلاح العجز في الطاقة، موضحا أن "الولايات المتحدة لديها أكبر كمية من الطاقة والغاز وسنستخدمها".

كما أكد أن "الولايات المتحدة ستكون عاصمة للذكاء الصناعي والعملات الرقمية"، ذاكرا أنهم بدأوا إصدار القوانين بسرعة كبيرة.

وأضاف ترامب أنه سيضع حدا للهجرة لأمريكا، وأنهم سيعيدون المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم، قائلا: "ما يحدث غزو ولن نسمح بانتهاك أراضينا وستعود أمريكا دولة رائدة وجميلة".

وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، أوضحترامب إن "الاتحاد الأوروبي يعامل الولايات المتحدة بشكل سيء للغاية"، و"سأطلب من الناتو خفض الإنفاق إلى ما دون 5% من الناتج القومي".

أما عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أكد ترامب أن "الجهود لضمان اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا قد بدأت الآن".

وتحدث ترامب عن تعهد السعودية بضخ استثمارات بقيمة 600 مليار دولار، قائلا: "سأطلب إيصاله إلى تريليون دولار".

أما فيما يتعلق بالرئيس السابق جو بايدن، قال ترامب عنه إن "بايدن فقد كامل السيطرة على ما يحدث في بلادنا وعانينا بسببه من التضخم والعجز وارتفاع الدين العام".