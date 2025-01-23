وزير خارجية الأردن: انهيار وقف إطلاق النار في غزة سيفتح أبواب الجحيم على المنطقة

قال نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، إنّ خطر انهيار وقف إطلاق النار في قطاع غزة «سيفتح أبواب الجحيم» على المنطقة بأكملها مرة أخرى.

وأضاف الصفدي، خلال جلسة حوارية على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن بعض المؤشرات التي ظهرت في الضفة الغربية مقلقة جدًا، لكن الأيام أثبتت أن المقاربة الأمنية لم تحل المشكلة.

وأكد أن الجميع بحاجة إلى حل سياسي ورؤية سياسية للتوصل إلى السلام وضمانه، وأن يحصل الجميع على حقوقهم المشروعة.

وجدد التأكيد أن المملكة ستقف إلى جانب إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إذا كانت «صانعة للسلام»، وذلك وفقًا لما نشرته قناة «المملكة».

وبين السابع من أكتوبر 2023 والتاسع عشر من يناير 2025، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد وإصابة ما يزيد على 158 ألفا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.